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استقالة كبير الجراحين الأمريكيين بطلب من بايدن

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استقالة كبير الجراحين الأمريكيين بطلب من بايدن
Reuters
الجراح الأمريكي جيروم آدامز
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أعلنت "سي إن إن"، أن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز استقال بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

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وأكد آدامز في تغريدة له على" تويتر" أن فريق بايدن طلب منه الاستقالة.

وكتب آدامز في التغريدة: "لقد طلب مني فريق بايدن التنحي كجراح عام، لقد كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها".

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT+سي إن إن

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