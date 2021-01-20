استقالة كبير الجراحين الأمريكيين بطلب من بايدن

أعلنت "سي إن إن"، أن كبير الجراحين الأمريكيين جيروم آدامز استقال بناء على طلب من الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

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وأكد آدامز في تغريدة له على" تويتر" أن فريق بايدن طلب منه الاستقالة.

I've been asked by the Biden team to step down as Surgeon General. Its been the honor of my life to serve this Nation, and I will do all I can to ensure everyone has an equal opportunity to achieve and maintain health. See my full statement at: https://t.co/pCkbpealt8 — U.S. Surgeon General (@Surgeon_General) January 20, 2021

وكتب آدامز في التغريدة: "لقد طلب مني فريق بايدن التنحي كجراح عام، لقد كان شرف حياتي أن أخدم هذه الأمة، وسأفعل كل ما بوسعي لضمان حصول الجميع على فرصة متساوية لتحقيق الصحة والحفاظ عليها".

وتجرى في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم مراسم تنصيب جو بايدن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

ويختلف حفل تنصيب بايدن عن سابقيه بسبب الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها على خلفية جائحة فيروس كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

المصدر: RT+سي إن إن