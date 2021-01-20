رئيس المكسيك: واشنطن لا تملك أي دليل يدين وزيرنا السابق بتجارة المخدرات

نفي الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أن يكون لدى السلطات القضائية الأمريكية أي دليل يدين وزير الدفاع المكسيكي السابق بتجارة المخدرات.

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وجدد لوبيز التأكيد أن المدعين العامين الأمريكيين ليس لديهم دليل في قضية المخدرات ضد وزير الدفاع السابق سلفادور سينفويغوس.

كما انتقد الرئيس المكسيكي سلوك عملاء الأمن الأمريكيين العاملين في المكسيك، وهي قضية شائكة أخرى، قائلا إن بعض العملاء الأمريكيين قادوا في الماضي بعض العمليات الأمنية على الأراضي المكسيكية.

المصدر: رويترز