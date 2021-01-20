الأمم المتحدة: مصرع 43 مهاجرا بأول حادثة غرق قارب في المتوسط هذا العام

قالت وكالات بالأمم المتحدة، إن 43 مهاجرا على الأقل من إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا وتم إنقاذ عشرة آخرين في أول حادث غرق سفينة بالبحر المتوسط هذا العام.

وذكرت وكالتان بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن 43 مهاجرا على الأقل من غرب إفريقيا غرقوا قبالة ساحل ليبيا لدى محاولتهم الوصول لأوروبا أمس الثلاثاء بعد انقلاب قاربهم وسط أمواج عالية في أول حادث من نوعه بالبحر المتوسط هذا العام.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، في بيان مشترك، إن خفر السواحل في مدينة زوارة الليبية انتشلوا عشرة ناجين ونقلوهم للشاطئ.

وتعد ليبيا طريقا رئيسيا للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا.

المصدر: رويترز