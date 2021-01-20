 
مباشر
عاجل
"رويترز": سماع دوي انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

خارجية أرمينيا: النزاع في قره باغ دخل مرحلة جديدة

أخبار العالم

خارجية أرمينيا: النزاع في قره باغ دخل مرحلة جديدة
Sputnik
وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/plkj

قال وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان إن بلاده تعتقد أن النزاع في قره باغ، دخل في مرحلة جديدة ويجب خلالها تشكيل جدول أعمال موحد لسلطات يريفان وسلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

وأشار الوزير الأرمني، إلى أن تصريحات رئيس إذربيجان إلهام علييف، حول النزاع في المنطقة، متضاربة.

وأضاف الوزير، خلال ساعة عمل الحكومة في البرلمان اليوم: "تتعارض تصريحات السيد علييف مع بعضها البعض. فمن ناحية، يلاحظ أن النزاع قد تم حله، ومن ناحية أخرى، يدلي بتصريحات استفزازية تحرض على النزاع. وربما يعني ذلك أن النزاع في قره باغ قد دخل مرحلة جديدة، ويجب تشكيل جدول أعمال مشترك للأطراف الأرمنية".

وتابع أيفازيان: "وفي هذا السياق، كانت زيارتي إلى أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) مهمة للغاية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب مغادرا واشنطن: أتمنى للإدارة الجديدة النجاح وسنعود بطريقة أو بأخرى