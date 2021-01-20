خارجية أرمينيا: النزاع في قره باغ دخل مرحلة جديدة

قال وزير خارجية أرمينيا آرا أيفازيان إن بلاده تعتقد أن النزاع في قره باغ، دخل في مرحلة جديدة ويجب خلالها تشكيل جدول أعمال موحد لسلطات يريفان وسلطات جمهورية قره باغ غير المعترف بها.

وأشار الوزير الأرمني، إلى أن تصريحات رئيس إذربيجان إلهام علييف، حول النزاع في المنطقة، متضاربة.

وأضاف الوزير، خلال ساعة عمل الحكومة في البرلمان اليوم: "تتعارض تصريحات السيد علييف مع بعضها البعض. فمن ناحية، يلاحظ أن النزاع قد تم حله، ومن ناحية أخرى، يدلي بتصريحات استفزازية تحرض على النزاع. وربما يعني ذلك أن النزاع في قره باغ قد دخل مرحلة جديدة، ويجب تشكيل جدول أعمال مشترك للأطراف الأرمنية".

وتابع أيفازيان: "وفي هذا السياق، كانت زيارتي إلى أرتساخ (التسمية الأرمنية لقره باغ) مهمة للغاية".

المصدر: تاس