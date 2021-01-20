مسؤولان أمريكيان يكشفان لـ"تايمز أوف إسرائيل" اسم دولتين مسلمتين كانتا قريبتين من التطبيع مع إسرائيل

نقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، كانت قريبة من التوصل إلى اتفاقي تطبيع، بين إسرائيل وكل من موريتانيا وإندونيسيا.

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ورأى المسؤولان أن إدارة ترامب كانت على بعد أسابيع فقط من إبرام الصفقة مع موريتانيا، حيث تم تحديد الدولة الواقعة في شمال غرب إفريقيا من قبل فريق ترامب للسلام، بقيادة كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص، آفي بركوفيتش، كمرشحة محتملة للحذو حذو الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والسودان، والمغرب، في التطبيع مع الدولة اليهودية، بالنظر إلى العلاقات التي كانت لها مع إسرائيل في الماضي.

وأفاد المسؤولان بأن إندونيسيا كانت المرشحة التالية المحتملة للانضمام إلى ما تسمى بـ"اتفاقيات إبراهيم"، وأنه كان من الممكن التوقيع على اتفاق، لو استمر ترامب شهرا، أو شهرين آخرين في منصبه.

جدير بالذكر أن موريتانيا أصبحت ثالث دولة عضو في جامعة الدول العربية تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل في عام 1999، لكنها قطعت العلاقات بعد 10 سنوات، على خلفية حرب غزة 2008-2009، في حين أصدرت وزارة الخارجية الموريتانية بيانا، بعد تطبيع الإمارات مع إسرائيل، أشارت فيه إلى أنها تثق في "حكمة أبوظبي وحكمها الصائب" في توقيع الاتفاق.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"