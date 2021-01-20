وداعا ترامب.. 15 صورة مثيرة للجدل للرئيس المنتهية ولايته

في آخر أيام ولاية الرئيس الأمريكية دونالد ترامب نشرت وكالة إ"نترفاكس" الروسية مجموعة من أبرز الصور التي تظهر لحظات من عهد الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

1. ترامب في ولاية فلوريدا خلال حملته الانتخابية عام 2016

AP/ТАСС

2. ترامب مع زوجته ميلانيا خلال حفلة رقص في البيت الأبيض بمناسبة تنصيبه رئيسا جديدا للولايات المتحدة في 20 يناير 2017

Chip Somodevilla / Getty Images

3. ترامب يزور معرض "صنع في أمريكا" الذي أقيم في البيت الأبيض في 19 يوليو 2017

AP/ТАСС

4. ترامب وميلانيا يتابعان كسوف الشمس في 21 أغسطس 2017

Jabin Botsford The Washington Post via Getty Images

5. ترامب مع قادة عالميين خلال قمة "آسيان" في مانيلا في 12 نوفمبر 2017

AP/ТАСС

6. والدة شرطية قتلت أثناء أداء الخدمة تعانق ترامب أثناء إلقائه كلمة في الحفل الوطني السنوي لإحياء ذكرى ضباط الشرطة في 15 مايو 2018

AP/ТАСС

7. ترامب خلال أول زيارة له إلى بريطانيا في 12 يوليو 2018. وقال ترامب عن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خلال مؤتمر صحفي مشترك: هذه السيدة الرائعة تقوم بعمل خيالي".

Stefan Rousseau-WPA Pool Getty Images

8. ترامب يتوجه إلى قصر بوكنغهام لمقابلة أليزابيث الثانية ملكة بريطانية

AP/ТАСС

9. حفل استقبال في البيت الأبيض في 14 يناير 2019 تكريما لفريق Clemson Tigers لكرة القدم الأمريكية الذي فاز بكأس البلاد بين الطلاب. واضطر ترامب لتنظيم المأدبة بنفسه بسبب إغلاق الحكومة.

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10. رئيس مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي تصفيق بشكل استعراضي لترامب خلال إلقائه الخطاب إلى الكونغرس في 5 فبراير 2019

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11. ترامب وميلانيا ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتابعون نزالا لمصارعي "سومو" في طوكو في 25 مايو 2019

12. ترامب خلال مشاركته في فعالية افتتاح دوري البيسبول الرئيسي في واشنطن في 23 سولسو 2020

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13. قبلة ترامب والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال قمة G7 التي عقدت في بياريتس الفرنسية في الفترة بين 24 و26 أغسطس 2019

14. ترامب يعفو عن ديكين روميين في يوم عيد الشكر في 26 نوفمبر 2020

Drew Angerer Getty Images

15. ترامب يرفض الاعتراف بخسارته الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020

Jabin Botsford The Washington Post via Getty Images

المصدر: إنترفاكس