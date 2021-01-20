ظريف يحدد موعد زيارته كلا من روسيا وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أنه سيقوم الأسبوع المقبل، بجولة خارجية تشمل كلا من روسيا، وأذربيجان، وأرمينيا، وجورجيا.

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وأشار ظريف إلى أنه "إذا سارت الخطط على ما يرام، الأسبوع المقبل، وكان اختبار اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا جيدا، فسيعتزم القيام بجولة في دول منطقة القوقاز وروسيا"، لافتا إلى أنه "عادة لا يعلن عن ذلك، لكنه يعتقد أنه تم تحديد مواعيد السفر إلى جمهورية أذربيجان، وروسيا، وأرمينيا، وجورجيا".

وقال وزير الخارجية الإيراني: "نحن أيضا نجري محادثات مع تركيا، أجريت الليلة الماضية محادثة هاتفية جيدة مع وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، وإن شاء الله سنحدد موعد زيارة تركيا".

وأكد محمد جواد ظريف "اعتزامه السفر إلى دول يمكنها العمل مع طهران، للمساعدة في أزمة قره باغ، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

من جانبه، لفت وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، إلى أن نظيره الإيراني سيزور موسكو، كما ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ظريف سيزور موسكو، يوم الثلاثاء المقبل، 26 يناير الجاري.

المصدر: "أنباء فارس"