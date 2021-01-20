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فرنسا تستعبد فتح مراكز التزلج في البلاد خلال هذا الموسم

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فرنسا تستعبد فتح مراكز التزلج في البلاد خلال هذا الموسم
Reuters
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قال مصدر حكومي فرنسي اليوم الأربعاء، إنه من المستبعد إعادة فتح مصاعد التزلج في منتجعات التزلج الفرنسية هذا الموسم.

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وذكر المصدر "على الأرجح لن يعاد فتح أبواب مراكز التزلج هذا الموسم"، مضيفا أن موضوع التعويض ستتعين معالجته.

ويمكن لمنتجعات التزلج استيعاب الجمهور، لكن معداتها ظلت مغلقة منذ بداية موسم الشتاء بسبب وباء فيروس كورونا.

وكان اللاعبون في القطاع يأملون في تعويض النقص في عطلة عيد الميلاد خلال الإجازات المقبلة المقررة في فبراير.

المصدر: رويترز 

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