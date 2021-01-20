إثيوبيا: نقص إمدادات المياه في إقليم تيغراي وتعطل سد عن العمل

أشارت وكالة أنباء حكومية إلى نقص إمدادات المياه النقية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا بعد الصراع الذي أسفر عن تدمير البنية الأساسية ونهبها وسرقة معدات وتوقف سد عن العمل.

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وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية نقلا عن جيدينا مدهين نائب مدير مكتب إدارة موارد المياه في تيغراي "أصبح من الصعب إمداد المواطنين بالمياه النقية".

وأطاحت القوات الاتحادية الإثيوبية بالجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، الحزب الحاكم المحلي السابق، من ميكيلي عاصمة الإقليم في حرب اندلعت في نوفمبر وأسفرت عن مقتل الآلاف وفرار عشرات الآلاف من ديارهم.

وقالت الأمم المتحدة إن حوالي 2.3 مليون، أي نحو نصف سكان تيغراي، يحتاجون للمساعدات في ظل نقص الغذاء وأعمال النهب وعدم كفاية المنشآت الصحية.

وقال جيدينا إن ممتلكات مكتب الموارد المائية نهبت "بلا رحمة" فيما أصبحت المكاتب خالية من المعدات وسرقت الأموال من الخزائن وفقدت المركبات ومعدات الحفر والمولدات.

وأضاف "توقف مشروع سد "جريب جيبا" للمياه النقية عن العمل إذ ترك العمال موقع المشروع بعد الاضطرابات في الإقليم".

ويشن الجيش الإثيوبي منذ أواخر العام الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق ضد جبهة تحرير تيغراي التي كانت تتولى حكم إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي وذلك في أعقاب هجوم شنته الجبهة على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية.

المصدر: رويترز