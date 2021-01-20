"تويتر" يعلق صفحة التشكيلة الجديدة للبرلمان الفنزويلي

قامت إدارة موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بتعليق الحساب التابع لنواب التشكيلة الجديدة للبرلمان الفنزويلي، بزعم انتهاكه قوانين الموقع.

وأخبرت الإدارة على الصفحة الفارغة التابعة للتشكيلة الجديدة للبرلمان، أن الحساب تم تعليقه في إطار سياسة الموقع الذي "يعلق الحسابات التي لا تتقيد بقوانين تويتر".

وجاء في قوانين الموقع أنه يهدف إلى "تسهيل الحوار الاجتماعي"، وأن "العنف والملاحقة وما شابه من السلوكيات تؤدي إلى تخوف الناس من التعبير عن أفكارهم، الأمر الذي يقلل من قيمة المحادثة العامة".

يذكر أن الموقع لم يحجب الحساب التابع لنواب التشكيلة السابقة الذين انتهت صلاحياتهم في ديسمبر الماضي، وجرت الإشارة إلي أنه حساب موثق تابع لجهة حكومية.

وواجهة سياسة وسائط التواصل الاجتماعي بانتقادات دولية لاذعة في يناير الجاري، بعد أن أعلن كل من "تويتر" و"فيسبوك" عن تجميد حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمين إياه بالتحريض للعنف، وحذت حذوهما مواقع تواصل اجتماعي أخرى.

وفي وقت سابق اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، "فيسبوك" بممارسة الرقابة بعد أن أزال هذا الموقع ثلاثة منشورات له حول الاقتراعات الوطنية في مجال مكافحة عدوى كورونا.

المصدر: نوفوستي