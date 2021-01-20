قرية هندية تستعد للاحتفال بتنصيب كامالا هاريس نائبة للرئيس الأمريكي

يستعد السكان في قرية ثولاسيندرابورام الهندية، مسقط رأس جد كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، للاحتفال وسط أجواء من الفرح والابتهاج، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".

إقرأ المزيد

وقال المعلم أنوكامبا مادهافاسيمهان، أحد كبار القرية الهندية الصغيرة: "نشعر بالفخر لانتخاب هندي لمنصب نائب رئيس أمريكا".

وفي حين لا تزال ملصقات هاريس من احتفالات نوفمبر تزين الجدران في القرية، يأمل الكثيرون من السكان بأن تصل هاريس إلى الرئاسة في عام 2024.

وأشار جي مانيكاندان، أحد متابعي كامالا هاريس سياسيا، والذي يعرض في متجره تقويم حائط به صور بايدن وهاريس، إلى أنه "على مدى السنوات الأربع المقبلة، إذا ما دعمت هاريس الهند، فستكون الرئيسة".

ومن المقرر أن تدخل هاريس، اليوم الأربعاء، التاريخ، كأول امرأة من أصول جنوب آسيوية، تتولى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

جدير بالذكر، أنه قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، أقام القرويون في ثولاسيندرابورام احتفالا في المعبد، لتمني الحظ السعيد لهاريس، وبعد فوزها أطلقوا المفرقعات، ووزعوا الحلوى، والزهور، كتقدمة دينية.

المصدر: "أسوشيتد برس" + "رويترز"