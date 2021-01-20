سيناتور روسي: تصريح كلينتون عن محادثة بين بوتين وترامب ليس إلا محاولة انتقام

قال رئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد فلاديمير جاباروف، إن تصريح هيلاري كلينتون، عن محادثة محتملة بين الرئيسين الروسي والأمريكي يوم اقتحام الكابيتول عبارة عن محاولة انتقام مبتذلة.

وأضاف السيناتور، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم: "كلينتون سيدة متعطشة جدا للانتقام، ولا يمكنها أن تصفح عن ترامب لأنه منعها ذات مرة من أن تصبح رئيسة للبلاد".

وأشار البرلماني الروسي، إلى أن زمن هذه المرأة ولى واندثر، "ومن الأفضل لها أن تفكر بحياتها الشخصية. لقد انتهى وقتها في السياسة".

في وقت سابق، قالت وزير الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، إنها تريد معرفة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في يوم اقتحام مبنى الكابيتول.

المصدر: نوفوستي