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المفوضية الأوروبية: مستعدون لـ"فجر جديد" مع واشنطن

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المفوضية الأوروبية: مستعدون لـ
Reuters POOL
رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أوروبا مستعدة لبداية جديدة مع واشنطن، مشيرة إلى "فجر جديد" في أمريكا، قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس المنتخب، جو بايدن.

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وأعربت فون دير لاين عن ترحيبها برئيس المكتب البيضاوي الجديد قائلة: "بعد أربع سنوات طويلة، أصبح لأوروبا صديق في البيت الأبيض".

من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل : "في اليوم الأول من ولايته، وجهت اقتراحا رسميا إلى الرئيس الجديد، دعونا نبني ميثاقا تأسيسيا جديدا لأوروبا أقوى، وأمريكا أقوى، وعالم أفضل".  

المصدر: "رويترز"

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