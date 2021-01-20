الاتحاد الإفريقي يتفاوض لشراء كميات إضافية من لقاح "سبوتنيك V"

يتفاوض الاتحاد الإفريقي مع عدة أطراف من ضمنها شركات روسية، حول توريد كميات إضافية كبيرة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن جون نكينجاسونج مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: "وفقا لتقديراتنا، ستفتح سوق اللقاحات العالمية أبوابها، في الأشهر المقبلة مع دخول موردين جدد إلى هذه السوق. ومن المهم جدا بالنسبة لإفريقيا، الوصول إلى هذه السوق، والحصول على الكمية الضرورية من اللقاحات، وبدء عمليات التطعيم الجماعية".

وأشار إلى أن، الاتحاد الإفريقي يسعى حاليا للحصول على كميات أخرى من اللقاحات بالإضافة إلى تلك التي تم الاتفاق عليها بالفعل من خلال آلية COVAX الدولية، التي تم تنسيقها بواسطة منظمة الصحة العالمية.

ولتحقيق ذلك، دخل الاتحاد الإفريقي في اتصالات مع عدد من البلدان، بما في ذلك روسيا.

في 14 يناير، قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، إنه توجد حتى الآن، اتفاقات لتوريد 270 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلى إفريقيا. وستصل الدفعة الأولى المكونة من 50 مليون جرعة إلى القارة، في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام.

المصدر: تاس