رحلة جوية غير عادية لبايدن إلى واشنطن قبل تنصيبه

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أمس إلى قاعدة أندروز المشتركة جنوب شرق واشنطن على متن طائرة خاصة، وليست طائرة عسكرية، كما كان معتادا عليه سابقا وذلك لتنصيبه اليوم الأربعاء.

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وقال موقع CNN إن "بايدن الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة سيؤدي اليوم الأربعاء اليمين الدستوري حيث أقلته طائرة مدنية بشكل خاص وليس كما هو معتاد في هذه الحالات طائرة عسكرية أي على متن طائرة تقدمها الإدارة المنتهية ولايتها والتي يقول الناس إنها مثال آخر على عدم قيام إدارة ترامب في تقديم يد الترحيب بالرئيس المنتخب".

ووصل أمس الثلاثاء إلى واشنطن 25 ألف عسكري من عناصر الحرس الوطني لضمان النظام العام أثناء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في الـ20 من يناير الجاري.

فيما كشفت سلطات واشنطن أن جميع عناصر شرطة المدينة ووحدات أمن المواصلات، سيشاركون في ضمان النظام العام في المدينة، إضافة إلى نشر وحدات عسكرية معنية بالحماية من الإشعاع والأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وذلك من أجل التجاوب مع أي حادث استخدام محتمل لأسلحة الدمار الشامل.

ومن المقرر أن تقوم الخدمة السرية (وهي جهاز مسؤول عن أمن القيادة العليا والمباني الحكومية) بالإشراف العام على عملية ضمان الأمن، التي سيشارك فيها أيضا عدد لم يفصح عنه من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.

المصدر: CNN+وكالات