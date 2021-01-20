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مئات الهندوراسيين يتركون قافلة المهاجرين إلى أمريكا ويعودون إلى ديارهم

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مئات الهندوراسيين يتركون قافلة المهاجرين إلى أمريكا ويعودون إلى ديارهم
Reuters
هندوراسيون يشاركون في قافلة المهاجرين إلى الحدود الأمريكية
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قالت حكومة هندوراس إن المئات من الهندوراسيين، الذين كانوا جزءا من قافلة مهاجرين متجهة إلى الحدود الأمريكية، عادوا إلى ديارهم بعدما واجهت القافلة مقاومة من السلطات في غواتيمالا.

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وقالت نائبة وزير خارجية هندوراس للشؤون القنصلية والهجرة نيللي جيريز في بيان إن القافلة انهارت عندما استخدمت السلطات في فادو هوندو في مقاطعة تشيكيمولا شرقي غواتيمالا الغاز المسيل للدموع لمنع تقدمها شمالا.

وتم نقل المهاجرين الهندوراسيين بالحافلات إلى معبر الفلوريدو الحدودي بين غواتيمالا وهندوراس حيث يتلقون العلاج.

وقدرت أمانة الأمن الهندوراسية انضمام ما بين 3500 و4000 مهاجر إلى القافلة أثناء مغادرتها شمال هندوراس الأسبوع الماضي.

وقالت جيريز إن "العودة إلى البلاد هو الشيء الوحيد المؤكد الذي يمتلكه مواطنونا عندما يهاجرون بشكل غير نظامي. حاليا، ضاعفت كل من المكسيك وغواتيمالا أمنهما، لذا أصبح الوصول إلى الحدود الأمريكية أمرا صعبا بشكل متزايد".

كما أعربت جيريز عن أسفها بعدما أصبحت قوافل المهاجرين التي تتكون بالأساس من فقراء يبحثون عن فرص في الخارج عملا تجاريا لتجار البشر.

المصدر: شينخوا 

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