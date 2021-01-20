كوريا الجنوبية تكشف نتيجة اختبار كوفيد-19 للرئيسة السابقة المسجونة بارك كون هيه

قالت وزارة العدل الكورية الجنوبية إن نتيجة اختبار فيروس كورونا للرئيسة السابقة بارك كون هيه، التي تقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 22 عاما، جاءت سلبية اليوم بعد مخالطتها لمصاب بالفيروس.

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ووفقا للوزارة، كانت بارك على اتصال وثيق مع ضابط سجن تم تشخيص إصابته بكوفيد-19 لاحقا أثناء سفرها بحافلة إلى منشأة طبية يوم الاثنين خارج مركز احتجاز سيئول، حيث تم سجنها منذ مارس 2017 بتهم تتعلق بالفساد.

وقالت الوزارة إنه نتيجة اختبار كورونا لضابط السجن جاءت إيجابية أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه كان يرتدي كمامة الوجه طوال رحلة الحافلة مع بارك.

وذكرت الوزارة أن بارك خضعت لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) صباح اليوم.

وقالت إن بارك ستوضع قيد العزل في منشأة طبية خارج مركز الاحتجاز لفترة زمنية معينة كإجراء احترازي على الرغم من أن نتيجة اختبار الفيروس لها جاءت سلبية.

المصدر: "يونهاب"