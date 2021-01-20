خليفة بومبيو يعتزم "النظر بعناية" في الاتفاق مع "طالبان"

أعلن أنتوني بلينكين المرشح لتولي حقيبة الخارجية الأمريكية، أنه يعتزم "النظر بعناية" في الاتفاق مع حركة "طالبان"، كما أنه يريد الإبقاء على "قدرات معينة" بأفغانستان لمكافحة الإرهاب.

وقال بلينكين أمس الثلاثاء خلال جلسة استماع عقدها مجلس الشيوخ للمصادقة على تعيينه وزيرا للخارجية: "نريد انتهاء هذه الحرب الأبدية، نريد إعادة جنودنا إلى الوطن".

وحول الاتفاق الذي وقعته إدارة الرئيس دونالد ترامب في فبراير العام الماضي مع "طالبان"، وينص على انسحاب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول مايو 2021 مقابل تقديم الحركة ضمانات أمنية ودخولها في مفاوضات سلام مع الحكومة الأفغانية، قال بلينكين: "علينا أن ننظر بعناية إلى ما تم التفاوض عليه، لم أطلع بعد على كل شيء".

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وأشار إلى أنه يريد بالخصوص أن يكون "على دراية كاملة بالالتزامات التي تعهدت بها طالبان وتلك التي لم تتعهد بها".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي المقبل على ضرورة "الحفاظ على التقدم الذي تم إحرازه لمصلحة النساء والفتيات في أفغانستان على مدار السنوات العشرين الماضية".

وأضاف أن الإدارة الديمقراطية المقبلة تعتزم "الحفاظ على قدرات معينة لمواجهة أي تجدد للإرهاب، وهو السبب الذي دفعنا في الأصل للتدخل" في أفغانستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

ولم يوضح بلينكين ما الذي قصده بهذه "القدرات"، وهو موضوع يرجح أن يصبح مثار جدل إذا كان ما يعنيه هو ما اقترحه بايدن خلال الحملة الانتخابية من أنه يريد الإبقاء على وحدات خاصة في أفغانستان، في إجراء يتعارض مع التعهد الأمريكي الوارد في اتفاق السلام مع "طالبان" والذي ينص على انسحاب كل القوات الأمريكية من هذا البلد.

المصدر: أ ف ب