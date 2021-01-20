مرشح بايدن لمنصب وزير الدفاع: يجب علينا تسريع تطوير الدرع الصاروخية

قال لويد أوستن المرشح لتولي منصب وزير الدفاع الأمريكي، إنه يجب على بلاده تسريع تطوير نظام الدفاع الصاروخي، بما في ذلك الصواريخ التي تعترض الصواريخ فرط الصوتية.

وأضاف أوستن، في كلمة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "في حال تم إقراري في هذا المنصب، سأقوم بتحفيز الجهود المبذولة للتصدي لكل التهديدات الصاروخية".

وأكد أوستن، أنه سيواصل العمل "للاستمرار في تصميم وتطوير، البنية المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي، لضمان الدفاع الإقليمي والمحلي، وكذلك تسريع تطوير القدرات، في مجال اعتراض الصواريخ فرط الصوتية".

المصدر: نوفوستي