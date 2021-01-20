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ترامب يصدر عفوا عن مهندس "غوغل" السابق أنتوني ليفاندوفسكي

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ترامب يصدر عفوا عن مهندس
Reuters
مهندس غوغل السابق Anthony Levandowski
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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن مهندس سابق في شركة غوغل حكم عليه لسرقة أسرار تجارية عن سيارات ذاتية القيادة.

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 وحكم على أنتوني ليفاندوفسكي، 40 عاما، في أغسطس الماضي بالسجن 18 شهرا بعد إقراره بالذنب في مارس.

ولم يكن ليفاندوفسكي رهن الاحتجاز، لكن قاضيا قال إنه يمكن أن يدخل السجن بمجرد انحسار جائحة COVID-19.

وقال البيت الأبيض إن ليفاندوفسكي كان "رجل أعمال أمريكي قاد جهود Google لإنشاء تكنولوجيا ذاتية القيادة"، مضيفا أنه "دفع ثمنا باهظا لأفعاله وخططه".

وكان ليفاندوفسكي نقل أكثر من 14000 ملف من ملفات Google، بما في ذلك جداول التطوير وتصميمات المنتجات، إلى جهاز الكمبيوتر المحمول الشخصي الخاص به قبل مغادرته، وأثناء التفاوض على صفقة مع أوبر، حيث قاد لفترة وجيزة وحدة السيارات ذاتية القيادة. 

المصدر: رويترز 

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