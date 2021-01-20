الحكومة التايلاندية تدعي على معارض بتهمة تشهير ملكي

قالت وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند، إن الوزارة ستتقدم بشكوى جنائية بالتشهير بالنظام الملكي في البلاد ضد السياسي المعارض ثانثورن جوانجروونجروانجكيت.

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وسيتم رفع الشكوى بموجب المادة 112 من القانون الجنائي التايلاندي بعد ظهر الأربعاء، وفقا لجدول أعمال الوزارة الرسمي الذي أرسل إلى الصحفيين. وأكد مسؤولان بالوزارة جدول الأعمال لكنهما رفضا نشر اسميهما.

ويعاقب قانون التشهير الملكي التايلاندي، المعروف باسم إهانة الملك التايلاندي، بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما على التشهير بالملك التايلاندي أو إهانته.

المصدر: رويترز