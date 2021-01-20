سلسلة تعيينات جديدة في حكومة سيئول من بينها وزير خارجية عمل سفيرا لدى واشنطن وإسرائيل

سلم الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، اليوم الأربعاء، المستشار الرئاسي لشؤون الدبلوماسية والأمن، جونغ إي يونغ، منصب وزير الخارجية، مكان الوزيرة كانغ كيونغ هوا.

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وتشمل مهام وزير الخارجية الكوري الجنوبي الجديد، مسؤولية الشؤون الدبلوماسية، وهو خريج من قسم الدبلوماسية بجامعة سيئول الوطنية، وعمل مستشارا رئاسيا للأمن الوطني خلال 3 سنوات مضت منذ انطلاق حكومة الرئيس مون، وعمل سفيرا للدولة في كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وممثلا للبعثة الدبلوماسية في جنيف، ونائبا برلمانيا للدورة الـ17.

كما أقر مون جيه إن بتعيين هوانغ هي، النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وزيرا جديدا للثقافة والرياضة والسياحة.

في حين سلم وزارة شؤون الشركات الابتكارية متوسطة وصغيرة الحجم للنائب البرلماني عن الحزب الحاكم، كوان تشيل سونغ.

المصدر: "يونهاب"