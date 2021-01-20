الصين.. فرق الإنقاذ تتمكن من محادثة عمال منجم الذهب المحاصرين

نشرت الصين 16 فريق إنقاذ وعشرات من العاملين في المجال الطبي لمحاولة إنقاذ 12 من عمال المناجم محاصرين تحت الأرض منذ 10 أيام بعد انفجار بمنجم للذهب بمقاطعة شاندونغ شمال الصين.

وحوصر 22 عاملا في المجمل عقب الانفجار الذي وقع في العاشر من يناير في منجم هوشان للذهب بضواحي مدينة يانتاي على الساحل الشرقي للصين.

وقالت فرق الإنقاذ إن ما لا يقل عن 12 من العاملين المحاصرين لا يزالون على قيد الحياة بعد أن تلقت رسالة منهم بعد أسبوع من الحادث يعبرون فيها عن الأمل في استمرار أعمال الإنقاذ.

وذكرت صحيفة "تشيلو ديلي" المحلية الرسمية اليوم، أن رجال الإنقاذ حددوا مكان 11 من الناجين يوم الثلاثاء وتحدثوا إليهم عبر هاتف مضاد للماء تم إنزاله تحت الأرض.

وتمكنت فرق الإنقاذ بواسطة القنوات التي تم حفرها مؤخرا من توصيل الطعام والأدوية وتحسين التهوية وتجفيف المياه قبل البدء في جهود استخراجهم.

وقالت الصحيفة المحلية إن ثمانية من عمال المناجم الـ11 الذين تم التواصل معهم يوم الثلاثاء في صحة جيدة واثنين في حالة مرضية وواحدا في غيبوبة بعد إصابته في رأسه أثناء الانفجار.

أما العامل الـ12 الباقي على قيد الحياة في جزء آخر من المنجم ، فيعتقد أنه مصاب رغم أن الوضع لا يزال غامضا.

المصدر: رويترز