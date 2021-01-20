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إصابة 19 ضابط شرطة من الكابيتول بكورونا بعد أحداث 6 يناير

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إصابة 19 ضابط شرطة من الكابيتول بكورونا بعد أحداث 6 يناير
Reuters Mike Theiler
عناصر من شرطة الكابيتول ومحتجون داخل مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن
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أعلنت السلطات الأمريكية عن إصابة ما لا يقل عن 19 من ضباط شرطة الكابيتول بفيروس كورونا، تم اكتشافها من خلال تتبع المخالطين.

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يأتي ذلك بعد أن هاجمت مجموعة من مؤيدي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب مبنى الكابيتول، حيث أن معظمهم كانوا لا يرتدون أقنعة عند اقتحامهم الكونغرس، يوم الأربعاء (6 يناير).

ومن المقرر أن يخلي ترامب البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مع تولي الرئيس المنتخب، جو بايدن، منصبه، وذلك بعد أسبوعين من اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس مع بدء جلسة التصديق على نتائج المجمع الانتخابي التي حسمت فوز بايدن في الانتخابات.

المصدر: RT

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