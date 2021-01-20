أنقرة ترد على انتقادات أثينا بشأن أوضاع الأقليات المسيحية بتركيا

وصف المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي انتقاد وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس لتركيا، فيما يخص أوضاع الأقلية اليونانية في تركيا، بـ"الكوميديا التراجيدية".

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وأشار أقصوي إلى أن تركيا أقدمت مؤخرا على عدد من الخطوات لحل مشاكل الأقلية الرومية الأورثوذكسية لديها، بالتنسيق مع مواطنيها من الروم، فيما شهدت اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي والتي تصف نفسها بـ"مهد الديمقراطية"، تراجعا فيما يتعلق بحل مشاكل الأقلية التركية، مشيرا بهذا السياق إلى صدور 3 قرارات من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تدين اليونان بانتهاك حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية.

وأوضح أقصوي أنه بينما افتتحت تركيا مدارس في جزيرة "غوكتشه أدا" بولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد، من أجل 4 طلاب فقط تلبية لمطالب مواطنيها من الروم الأورثوذكس، فإن اليونان واصلت إغلاق مدارس الأقليات في تراقيا الغربية.

وأشار إلى أن خفض اليونان عدد مدارس الأقليات في تراقيا الغربية من 231 إلى 115 في الأعوام الـ25 الأخيرة، يعد أبرز مؤشر على نظرتها تجاه الأقليات.

وأكد أنه يتعين على اليونان أن تحذو حذو تركيا فيما يتعلق بالخطوات البناءة المتخذة تجاه الأقليات، وأن تقدم أثينا على خطوات لحل مشاكل الأقلية التركية في تراقيا الغربية، وفي مقدمتها إنكار الهوية التركية والمسائل المتعلقة بالتعليم، وذلك عبر الحوار مع أبناء هذه الأقلية.

المصدر: الأناضول