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مؤسسة البريد التركية تفتتح فرعا لها في مدينة تل أبيض السورية

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مؤسسة البريد التركية تفتتح فرعا لها في مدينة تل أبيض السورية
Reuters
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افتتحت مؤسسة البريد التركية فرعا لها بمدينة تل أبيض شمال سوريا، حيث يتواجد الجيش التركي في إطار عملية "نبع السلام" التي أطلقتها أنقرة في أكتوبر 2019 داخل الأراضي السورية.

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وقال والي منطقة شانلي أورفة التركية الحدودية مع سوريا، عبد الله أران، خلال مشاركته في الافتتاح، إن مشاريع المؤسسات العامة التركية في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين تتواصل دون انقطاع.

وأضاف أران أن "تل أبيض أصبحت من بين المناطق السورية الأكثر أمنا وسلاما بفضل انتصارات القوات المسلحة التركية بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسات الحكومية التركية التي تبذل جهدا لتقديم الخدمة فيها"، وفق تعبيره.

وكان الجيش التركي أطلق في العام 2019 عملية "نبع السلام" بمنطقة شرقي نهر الفرات شمال سوريا بالتعاون مع مجموعات سورية موالية له، وقال حينها إن هدفه "تطهير المنطقة من "داعش" والمسلحين الأكراد، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين".

المصدر: الأناضول 

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