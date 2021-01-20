الناتو والاتحاد الأوروبي يتطلعان للعمل مع بايدن

أكد حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي أنهما يتطلعان إلى العمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا والولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة في ختام عشاء عمل مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عشية تنصيب بايدن: "نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده".

Dinner with @eucopresident & @JosepBorrellF. We look forward to working with President-elect @JoeBiden to further strengthen ties between the #UnitedStates & #Europe, as we face global challenges none of us can tackle alone. pic.twitter.com/NKRBSrPXgn — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 19, 2021

وسيتولى بايدن السلطة رسميا في حفل تنصيب يوم الأربعاء 20 يناير.

وتشهد واشنطن انتشارا مكثفا لقوات الحرس الوطني، تحسبا لأي مواجهات أو أعمال شغب، بعد اضطرابات اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكابيتول في واشنطن مؤخرا.

المصدر: وكالات