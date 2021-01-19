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بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا

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بريطانيا تسجل حصيلة يومية قياسية لوفيات كورونا
Reuters JOHN SIBLEY
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أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 1610 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في البلاد، في حصيلة يومية قياسية جديدة للوفيات منذ بدء الوباء.

وكانت الحصيلة القياسية السابقة لوفيات كورونا في بريطانيا 1564 حالة، وتم تسجيلها في 13 يناير الجاري.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 91470، ما يعتبر أكبر حصيلة وفيات في أوروبا.

كما تعتبر معدلات الوفيات في بريطانيا من بين أرفع المعدلات في العالم خلال الفترة الأخيرة.

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وسجلت بريطانيا 33355 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات أكثر من 3.46 مليون حالة منذ بدء الوباء.

يذكر أن بريطانيا اكتشفت الشهر الماضي طفرة جديدة للفيروس تنتشر بوتائر أسرع، مما زاد من تعقيد الوضع الوبائي في البلاد.

وأعلنت السلطات عن فرض إجراءات إغلاق صارمة اعتبارا من 4 يناير الجاري.

المصدر: تاس، نوفوستي

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