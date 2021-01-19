البنتاغون يستبعد العشرات من أفراد الحرس الوطني من تأمين تنصيب بايدن
Reuters
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قال مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية يوم الثلاثاء إن العشرات من أفراد الحرس الوطني استبعدوا من تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن بعد التدقيق.
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن فحصا شمل أفراد الحرس الوطني على صلات محتملة بالتطرف اليميني، خلص إلى استبعادهم.
وقال متحدث باسم البنتاغون إن الفحص تجاوز العلاقات مع الجماعات المتطرفة.
وأضاف الجنرال دانيال هوكانسون رئيس مكتب الحرس الوطني للصحفيين، أن أحد أفراد الحرس الوطني أقيل من الخدمة بعد رسائل نصية مزعجة، كما تم الإبلاغ عن آخر عن طريق خط الإرشاد.
المصدر: وكالات