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زعيم الجمهوريين: مقتحمو الكابيتول "حرضهم" ترامب

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زعيم الجمهوريين: مقتحمو الكابيتول
Reuters
زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش مكونيل
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اعتبر ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من يناير، "حرضهم" الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال ماكونيل في كلمة له في الكونغرس: "لقد تغذى هؤلاء بالأكاذيب، حرضهم الرئيس وغيره من أصحاب النفوذ".

وأضاف: "الكونغرس قام بواجبه بالمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في 6 يناير، بالرغم من أعمال العنف".

وتابع: "سننظم حفل تنصيب آمن وناجح هنا عند مبنى الكابيتول".

المصدر: CNN

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