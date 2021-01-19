زعيم الجمهوريين: مقتحمو الكابيتول "حرضهم" ترامب
Reuters
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اعتبر ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي أن مقتحمي مبنى الكابيتول في السادس من يناير، "حرضهم" الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وقال ماكونيل في كلمة له في الكونغرس: "لقد تغذى هؤلاء بالأكاذيب، حرضهم الرئيس وغيره من أصحاب النفوذ".
وأضاف: "الكونغرس قام بواجبه بالمصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في 6 يناير، بالرغم من أعمال العنف".
وتابع: "سننظم حفل تنصيب آمن وناجح هنا عند مبنى الكابيتول".
المصدر: CNN