الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج"
Reuters
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اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتفاق النووي الإيراني يقف عند "منعطف حرج".
وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين: "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي (في إيران) وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية".
وأضاف: "هذا الأمر يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)... وإعادة إيران لتطبيق كامل التزاماتها في الخطة".
المصدر: فرانس24