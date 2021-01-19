الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتفاق النووي الإيراني يقف عند "منعطف حرج".

وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين: "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي (في إيران) وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية".

وأضاف: "هذا الأمر يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)... وإعادة إيران لتطبيق كامل التزاماتها في الخطة".

المصدر: فرانس24