 
مباشر

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي الإيراني عند "منعطف حرج"

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: الاتفاق النووي الإيراني عند
Reuters
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pldd

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتفاق النووي الإيراني يقف عند "منعطف حرج".

وكتب بوريل في رسالة إلى وزراء خارجية أوروبيين: "رأينا تطورات مقلقة جدا في ما يتعلق بالجانب النووي (في إيران) وكذلك جولات جديدة من العقوبات الأميركية".

وأضاف: "هذا الأمر يهدد بتقويض الجهود الدبلوماسية، ومنها جهودنا، لتسهيل عودة الولايات المتحدة لخطة التحرك الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي مع إيران)... وإعادة إيران لتطبيق كامل التزاماتها في الخطة".

المصدر: فرانس24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا