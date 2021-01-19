إسرائيل تمدد الإغلاق 10 أيام

صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تمديد قيود الإغلاق للحد من انتشار كورونا 10 أيام إضافية، حتى الـ31 من يناير الجاري.

كما ألزمت الحكومة جميع العائدين من الخارج بإجراء فحص الكشف عن كورونا قبل رحلة العودة إلى إسرائيل بـ72 ساعة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد طالبت بتمديد الإغلاق لمدة أسبوعين إضافيين، في حين قال نتنياهو إنه يؤيد تمديد الإغلاق لمدة عشرة أيام، ودعم حزب "أزرق أبيض" تمديد الإغلاق لفترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.

المصدر: "i24news"