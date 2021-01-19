كندا لن تتسلم لقاحات "فايزر" الإضافية في موعدها

قال مسؤول كندي إن شركة "فايزر" أبلغت كندا بأنها لن تزودها باللقاحات في 25 يناير، وأن الإمدادات ستنخفض بشكل حاد خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وأعلن اللواء ديني فورتين الذي يساعد في تنظيم حملة التلقيح في إحاطة صحفية أن "شركة "فايزر" قالت إنها ستخفض عملية الإنتاج في أواخر يناير وأوائل فبراير بسبب التغييرات في عمليات التصنيع".

وكانت الحكومة الكندية وافقت في ديسمبر الماضي على استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، بعد أن اعتمدت في وقت سابق من الشهر اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية وشرعت في استخدامه لتطعيم الكوادر الطبية والمسنين.

المصدر: "رويترز"