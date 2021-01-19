اليونان.. انتشال جثة مهاجر وإنقاذ 27 بجزيرة ليسبوس

أعلنت السلطات اليونانية اليوم الثلاثاء أن خفر السواحل انتشل جثة رجل وأنقذ 27 عند شاطئ صخري بجزيرة ليسبوس بعد أن وصلوا على متن زورق من تركيا.

وقال مسؤول في خفر السواحل: "أنقذنا 11 رجلا و15 امرأة وطفلا واحدا.. الجميع في صحة جيدة"، مضيفا أن المهاجرين من الصومال على ما يبدو.

وتصدرت اليونان أزمة المهاجرين في عامي 2015 و2016 عندما استخدم مئات الآلاف ليسبوس، التي تبعد بضعة كيلومترات عن ساحل تركيا، وجزرا قريبة منها في شمال بحر إيجه بوابة دخول رئيسية إلى أوروبا.

وانخفض تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى اليونان بنسبة 80 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2019، لكن أكثر من 15 ألفا وصلوا بحرا وبرا طبقا للأمم المتحدة.

المصدر: رويترز