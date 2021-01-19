ABC News: بيلوسي ترفع لائحة اتهامات ترامب لمجلس الشيوخ

من المتوقع أن ترفع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لائحة التهم ضد الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حسب مصادر مطلعة لشبكة ABC News.

وذكرت الشبكة أن توقيت إرسال التهم من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يعد مهما، حيث ينص الدستور على أن تبدأ المحاكمة في الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم التالي.

ودفع هذه الخطوة الإجرائية إلى ما بعد تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه من شأنه أيضا أن يمنح إدارته يوما أو يومين على الأقل لترسيخ مكانتها حيث يبدأ مجلس الشيوخ عملية الموازنة المتمثلة في محاكمة ترامب أثناء البدء في تناول جدول أعمال بايدن.

وقد رفض درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي التعليق على الجدول الزمني، وقال للشبكة: "ترقبوا".

المصدر: ABC News