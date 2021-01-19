إسرائيل تسمح لمن بلغوا الـ40 عاما وما فوق بتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم أنه صار من المتاح لجميع الإسرائيليين الذين تبلغ أعمارهم 40 عاما وما فوق أن يتلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب الوزارة فقد تلقى أكثر من 80 بالمائة من الإسرائيليين فوق سن السبعين الجرعة الأولى على الأقل من اللقاح، بالإضافة إلى 68 بالمائة ممن تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عاما و50 بالمائة ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما.

وأوضحت أن ما مجموعه 2185289 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، وتلقى 423123 الجرعتين.

وقأمر وزير الصحة يولي إدلشتاين العاملين في مجال الرعاية الصحية بالاستعداد لتقديم ما يصل إلى 250 ألف جرعة من اللقاح يوميا في الأيام المقبلة.

وسجلت إسرائيل اليوم أعلى مستوى يومي لها على الإطلاق في حالات الإصابة بفيروس كورونا بواقع 10021 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، على الرغم من فرض الإغلاق الوطني قبل أسبوعين.

المصدر: "i24news"