تايلاند.. سجن امرأة 43 عاما بتهمة "إهانة" العائلة المالكة

حكم على امرأة تايلاندية تبلغ من العمر 65 عاما بالسجن 43 عاما، بتهمة "إهانة" العائلة المالكة عبر نشر مقاطع صوتية على الإنترنت.

والموظفة الحكومية السابقة، آنشان بريليرت التي كانت تحاكم في محكمة عسكرية في البداية، نقلت إلى محكمة مدنية بعد الانتخابات العامة لعام 2019، كان حكم عليها بالسجن لمدة 87 عاما ولكن تم تخفيض عقوبتها إلى النصف بعد أن أقرت بالذنب وكان مجموع عقوبتها 43 سنة وستة أشهر.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن عقوبة بريليرت، هي الأطول على الإطلاق في تاريخ تايلاند.

وقال محاميها باوين تشومسري: "أعلنت الحكومة أنها ستطبق قانون إهانة الذات الملكية"، مشيرا إلى أنه يمكن استئناف الحكم في أمام محكمتين أعلى.

واعتبر سوناي فاسوك، الباحث في تايلاند من هيومن رايتس ووتش، أن "حكم المحكمة اليوم صادم ويرسل إشارة تقشعر لها الأبدان مفادها أنه لن يتم التسامح مع الانتقادات الموجهة إلى النظام الملكي فحسب، بل سيتم أيضا معاقبة المدانين بشدة".

المصدر: "الإندبندنت"