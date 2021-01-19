بايدن يرشح متحولة جنسية لمنصب مساعد وزير الصحة

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الثلاثاء وزيرة الصحة في ولاية بنسلفانيا راشيل ليفين لتولي منصب مساعد وزير الصحة والخدمات، لتكون أول متحولة جنسيا تتولى منصبا اتحاديا.

وتم تعيين ليفين لأول مرة وزيرة للصحة في ولاية بنسلفانيا عام 2017، وهي قادت استجابة الولاية لوباء كورونا وجلسات إحاطة منتظمة إلى جانب حاكم الولاية توم وولف.

وكانت ليفين أول شخص متحول جنسيا يتم تعيينه في منصب وزاري في ولاية بنسلفانيا عندما أصبحت طبيبة عامة في عام 2015.

وليفين خريجة كلية هارفارد وكلية الطب بجامعة تولين، وقد تدربت في طب الأطفال وطب المراهقين في مركز ماونت سيناي الطبي بمدينة نيويورك.

وهي أستاذ في كلية الطب بولاية بنسلفانيا وتقود رابطة مسؤولي الصحة بالولاية والمقاطعات.

المصدر: "فوربس"