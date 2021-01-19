بولتون يصف ترامب بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

قال مساعد الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون، إن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيدخل التاريخ، كأسوأ رئيس للولايات المتحدة.

وأضاف بولتون، في مقابلة مع موقع الأخبار الألماني "تي أونلاين" نشرت يوم الثلاثاء: "نعم ، أعتقد أن ترامب سيدخل في التاريخ حتما، باعتباره أسوأ رئيس للولايات المتحدة".

ووصف بولتون، اقتحام مبنى الكابيتول في واشنطن في 6 يناير، بأنه "يوم حزين للغاية لأمريكا".

لكن رغم ذلك، لا يعتقد بولتون أن عزل ترامب، أمر صائب. وقال: "أسوأ عقاب لترامب في المستقبل، هو تجاهله ببساطة. أما عملية عزله وسحب الثقة منه، فستؤدي إلى عكس ذلك".

وفي وقت سابق، اتهم بولتون، الرئيس الحالي دونالد ترامب بالسعي إلى تمزيق الحزب الجمهوري، وأشار إلى اتساع رقعة الخلاف بين ترامب وبعض قيادات الحزب.

المصدر: تاس