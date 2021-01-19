وزير الدفاع التركي: هدفنا دحر "بي كا كا" والعيش بأمان مع جيراننا

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Erbil temaslarına devam ediyor.



Bakan Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de terörle mücadelenin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/cpBGTHdACo#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/oJbMUkz39L