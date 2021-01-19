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وزير الدفاع التركي: هدفنا دحر "بي كا كا" والعيش بأمان مع جيراننا

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وزير الدفاع التركي: هدفنا دحر
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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء، إن هدف أنقرة هو دحر منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)، والعيش مع جيرانها بأمان.

وجاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، في مدينة أربيل.

وتوجه أكار رفقة وفد عسكري تركي إلى أربيل مساء الاثنين، بعد لقاءات مكثفة أجراها في العاصمة العراقية بغداد.

وأفاد خلوصي أكار بأنه أجرى لقاءات مهمة في بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي.

وأشار إلى أن اللقاءات كانت إيجابية للغاية، حيث تبادلوا الآراء حول قضايا الأمن العام والإقليمي.

وأكد أكار ثقته بإيجاد فرصة لمناقشة المشاكل التي تخص الشعب العراقي والمنطقة وتركيا، لحلها معا.

وأوضح أنهم حققوا نجاحات كبيرة في العراق ضد تنظيم "داعش"، مضيفا: "أعتقد أننا سنحقق نجاحا مهما للغاية من خلال مكافحة المنظمات الإرهابية الأخرى وتحييدها".

وشدد الوزير التركي على أن أنقرة تكافح "بي كا كا"، داعيا إلى تعزيز التعاون في هذا الخصوص.

المصدر: الأناضول

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