وزير الدفاع التركي: هدفنا دحر "بي كا كا" والعيش بأمان مع جيراننا
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء، إن هدف أنقرة هو دحر منظمة "بي كا كا" (حزب العمال الكردستاني)، والعيش مع جيرانها بأمان.
وجاء ذلك خلال لقائه مع رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني، والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني، في مدينة أربيل.
وتوجه أكار رفقة وفد عسكري تركي إلى أربيل مساء الاثنين، بعد لقاءات مكثفة أجراها في العاصمة العراقية بغداد.
وأفاد خلوصي أكار بأنه أجرى لقاءات مهمة في بغداد، مع نظيره العراقي جمعة عناد، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والرئيس برهم صالح، ووزير الداخلية عثمان علي فرهود الغانمي.
وأشار إلى أن اللقاءات كانت إيجابية للغاية، حيث تبادلوا الآراء حول قضايا الأمن العام والإقليمي.
وأكد أكار ثقته بإيجاد فرصة لمناقشة المشاكل التي تخص الشعب العراقي والمنطقة وتركيا، لحلها معا.
وأوضح أنهم حققوا نجاحات كبيرة في العراق ضد تنظيم "داعش"، مضيفا: "أعتقد أننا سنحقق نجاحا مهما للغاية من خلال مكافحة المنظمات الإرهابية الأخرى وتحييدها".
وشدد الوزير التركي على أن أنقرة تكافح "بي كا كا"، داعيا إلى تعزيز التعاون في هذا الخصوص.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Erbil temaslarına devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
Bakan Akar, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de terörle mücadelenin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi.https://t.co/cpBGTHdACo#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/oJbMUkz39L
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler ile gittiği Erbil’de IKBY eski Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
Bakan Akar görüşmede “Terör örgütü PKK karşısında kararlı bir şekilde durmalıyız” dedi.https://t.co/cpBGTHdACo#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/PRozGtKLdr
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın IKBY eski Başkanı Mesud Barzani ile gerçekleştirdiği ve terörle mücadelenin konuşulduğu görüşmeden görüntüler...https://t.co/cpBGTHdACo#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/ZikDn0frEP— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Erbil ziyareti sırasında IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile de bir araya geldi.https://t.co/cpBGTHdACo#MSB#HulusiAkarpic.twitter.com/JFUC2pmCUf— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021
المصدر: الأناضول