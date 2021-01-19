نصف العمال العالقين داخل منجم ذهب في الصين بخير في انتظار إنقاذهم.. ولا أخبار عن النصف الآخر

طمأن فريق إغاثة في الصين المواطنين على الحالة الصحية لـ 11 من العمال العالقين داخل منجم ذهب في شاندونغ، شرقي البلاد، منذ انفجاره في 10 يناير في انتظار التمكن من انتشالهم من أعماقه.

وقال منقذون إن "الحالة البدنية لـ11 فردا من عمال المناجم المحاصرين (...) تحسنت بعد حصولهم على إمدادات غذائية" حسب وكالة "شينخوا" الرسمية الصينية.

وأكد سونغ شي تشنغ أحد أعوان فريق الإغاثة والعلاج الميداني، أنه "تم تضميد جرح في رأس أحد عمال المنجم وكان اثنان آخران صحتهما ضعيفة جدا، أصبحا الآن قادرين على السير". كما تمكن فريق الإغاثة، صباح اليوم الثلاثاء، من إرسال أغذية "إلى عمال المنجم (...) بالإضافة إلى عصيدة كونجي" وأيضا "أجهزة لقياس الحرارة وبطاطين"، فضلا عن "إرسال مستشارين في المنطقة لتعزيز ثقة عمال المنجم".

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وقع انفجار في منجم الذهب في تشيشيا بإقليم شاندونغ يوم 10 يناير متسببا في انسداد كل المنافذ في وجه 22 عاملا بداخله. وإذا كان قد اكتشف موقع 11 منهم تحت الأرض يوم الأحد الماضي على عمق مئات الأمتار وتقديم المؤن والأدوية والأغطية لهم عن طريق فتحات صغيرة والتواصل هاتفيا معهم أمس الاثنين ريثما يتم انتشالهم، فإن شخصا آخر في موقع قريب لم تتوفر عنه أخبار كافية ولو أنه على قيد الحياة، فيما لا يعرف مصير 10 آخرين".

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية الرسمية للأنباء/صحيفة "Global Times" الصينية