"تويرك على واشنطن".. "حياه السود مهمة" تنشر فيديو رقصة مثيرة للجدل

نشرت حركة "حياة السود مهمة" مقطع فيديو لامرأة ترقص رقصة "تويرك" على خلفية النصب التذكارية بواشنطن، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق السود مارتن لوثر كينغ.

ويظهر الفيديو، الذي صدر في حساب الحركة على "إنستغرام"، امرأة ترتدي سروالا قصيرا بألوان العلم الأمريكي، وهي تؤدي رقصة أمام المسلة التذكارية للرئيس جورج واشنطن وعلى درجات النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن، بإيقاع موسيقى تقرأ على خلفيتها مقولات لكينغ.

وأوضح ناشرو المشهد أن الرقصة تمثل "إعلانا للحرية والتعافي"، يدعو لمحو آثار الاستعمار بشأن النظرة الجنسية المفرطة تجاه أجساد النساء السود، من أجل "استعادة رقصات مقدسة قديمة للتحرر والعافية".

وكتبوا: "عار الممارسات الإفريقية التقليدية ليس عارنا. الصدمة تبقى في الجسد، فتخلصوا منها".

وانتقد العديد من المتابعين هذا الفيديو، ووصفوا الرقص وسط النصب التذكارية بأنه مظهر من مظاهر سوء الذوق وقل الاحترام، مشيرين إلى أن أصحاب الفيديو يناقضون أنفسهم، وطالبوا بحذف المقطع.

و"تويرك" نوع من الرقص نشأ في مدينة نيو أورليانز جنوب الولايات المتحدة في أواخر الثمانينات، ويعرفه القاموس على أنه "تدوير إيقاعي للأطراف اللحمية السفلية بطريقة مبهرة بقصد الإثارة الجنسية أو الضحك للجمهور المستهدف".

المصدر: RT