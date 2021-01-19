تطعيم سفير سويسرا السابق في موسكو بلقاح "سبوتنيك V"

قال مصدر في السفارة السويسرية بموسكو، إن السفير السابق لسويسرا لدى روسيا الاتحادية، قام في ديسمبر قبل وقت قصير من مغادرته روسيا، بتطعيم نفسه بلقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف المصدر: "تم تطعيم السفير السويسري إيف روسير بلقاح سبوتنيك V، في نهاية ديسمبر 2020 ، قبل وقت قصير من مغادرته موسكو، وذلك مثل العديد من الموظفين الآخرين في السفارة السويسرية في روسيا".

أنجز إيف روسير، مهامه الدبلوماسية في روسيا، في ديسمبر عام 2020. وشغل المذكور منصب سفير بلاده في موسكو، اعتبارا من عام 2017.

وتسلمت السفيرة الجديدة لسويسرا كريستينا مارتي لانغ، مهامها في يناير من هذا العام.

المصدر: نوفوستي