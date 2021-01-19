غانتس: إضفاء الشرعية على 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية قرار "غير مسؤول"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، إن إعلان الحكومة إضفاء الشرعية على 46 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية سيكون قرارا "غير مسؤول".

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وأشار غانتس إلى أن "اجتماع الحكومة لن يقبل أي مقترحات متهورة في منعطف شديد الحساسية"، حيث أن موافقة غانتس ضرورية لمثل هذه الخطوة لكنه منع الأمر من المضي قدما.

وقالت بريطانيا في وقت سابق، إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء موافقة إسرائيل على بناء منازل جديدة للمستوطنين بالضفة الغربية، وحذرت من أن هذه الخطوة قد تهدد مفاوضات السلام في المستقبل كما دعت إلى وقف البناء.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + "رويترز"