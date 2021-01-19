أردوغان: تركيا اليوم في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده "بلغت من القوة ما يجعلها اليوم في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية" حسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته عبر الفيديو في "المؤتمرات العامة السابعة لفروع حزب العدالة والتنمية في 5 ولايات، إن أنقرة ماضية في مشاريعها النهضوية وأن الحكومة الحالية "ستمضي قدما في طريقها وستركز على عملها وتحقيق أهدافها". وأوضح بالقول "نحن بصدد إعلان الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والقضائية على الرأي العام".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة، في خضم التنافس الجيوسياسي الشرس في البحر الأبيض المتوسط وآسيا الوسطى، من فرض احترام تصوراتها في مناطق مصالحها الحيوية حيث لم تعد القوى الإقليمية والدولية تتصرف في هذه المجالات الجغرافية دون أخذ مواقف أنقرة في الحسبان.

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المصدر: وكالة "الأناضول" التركية للأنباء