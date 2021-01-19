 
مباشر

أردوغان: تركيا اليوم في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية

أخبار العالم

أردوغان: تركيا اليوم في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pl8s

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن بلاده "بلغت من القوة ما يجعلها اليوم في موضع تحدد من خلاله التوازنات الإقليمية والدولية" حسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف أردوغان، خلال مشاركته عبر الفيديو في "المؤتمرات العامة السابعة لفروع حزب العدالة والتنمية في 5 ولايات، إن أنقرة ماضية في مشاريعها النهضوية وأن الحكومة الحالية "ستمضي قدما في طريقها وستركز على عملها وتحقيق أهدافها". وأوضح بالقول "نحن بصدد إعلان الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والقضائية على الرأي العام".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تمكنت خلال السنوات الأخيرة، في خضم التنافس الجيوسياسي الشرس في البحر الأبيض المتوسط وآسيا الوسطى، من فرض احترام تصوراتها في مناطق مصالحها الحيوية حيث لم تعد القوى الإقليمية والدولية تتصرف في هذه المجالات الجغرافية دون أخذ مواقف أنقرة في الحسبان.

إقرأ المزيد
تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء من محطة نووية تبنى بمساعدة روسيا
تركيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء من محطة نووية تبنى بمساعدة روسيا

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية للأنباء

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا