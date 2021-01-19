بيسكوف: النظام الانتخابي الأمريكي يعاني من مشاكل في الشفافية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه يبدو واضحا أن المنظومة الانتخابية في الولايات المتحدة، "تعاني من وجود مشاكل تتعلق بالشفافية والمراقبة الدولية".

وأشار بيسكوف، إلى أن كل ذلك "أدى إلى زعزعة جدية للاستقرار في البلاد، والتي تراقبها الدول الأخرى بقلق".

وتابع بيسكوف القول: "هناك بالفعل مشاكل في أمريكا، هناك مشاكل تتعلق بتطبيق الديمقراطية، ومشاكل في التعبير عن الرأي، ومشاكل في الشفافية، وهناك مشاكل في مجال المراقبة الدولية. كل هذه المشاكل واضحة، وكل هذه المشاكل، أدت طبعا إلى زعزعة جدية في مجال الاستقرار داخل الوضع السياسي في تلك الدولة، وهو ما تسبب بتصرفات حادة، راقبناها مع دول أخرى في العالم بقلق".

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين يمكن فقط أن يشير إلى هذه المشاكل"، التي يصعب على أي شخص إنكارها، لكنه لا ينوي طرح أي تقييم عن هذا الوضع.

المصدر: نوفوستي