سويسرا تحث الناخبين على رفض حظر البرقع والنقاب في استفتاء مارس

أوصت الحكومة السويسرية الناخبين برفض اقتراح سيطرح للاستفتاء في 7 مارس بحظر تغطية الوجه بالكامل باستخدام البرقع أو النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات، وقالت إن الخطوة ستضر بالسياحة.

وبموجب نظام الديمقراطية المباشرة المتبع في سويسرا، يحال أي اقتراح بتعديل الدستور إلى تصويت شعبي إذا جمع أنصاره أكثر من مئة ألف توقيع. وفي عام 2009، أيد الناخبون السويسريون اقتراحا بحظر بناء المآذن الجديدة.

وقالت الحكومة في بيان "قلة قليلة في سويسرا ترتدي ما يغطي الوجه بالكامل".

وأضاف "الحظر على مستوى البلاد سيقوض سيادة المحليات ويضر بالسياحة ولن يكون نافعا لفئات معينة من النساء".

وأشار البيان إلى أن أغلب من يغطين وجوههن بالكامل سائحات يقضين فترات وجيزة في البلاد.

وتظهر إحصاءات رسمية أن المسلمين يمثلون حوالي خمسة بالمئة فقط من سكان سويسرا البالغ عددهم 8.6 مليون نسمة.

المصدر: رويترز