المكسيك ستستلم من الأرجنتين مواد أولية لإنتاج نحو 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينكا"

كشفت المكسيك أنها ستتلقى الاثنين القادم، مواد أولية من الأرجنتين، تكفي لإنتاج نحو 6 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينكا" البريطاني الذي طورته جامعة "أكسفورد"، ضد فيروس كورونا.

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وأشار وزير الخارجية المكسيكي، مارسيلو إيبرارد، عبر "تويتر"، إلى أن الحصول على هذه الشحنة من "المادة الفعالة" في اللقاح سيتيح لبلاده البدء بإنتاجه.

من جانبها، أكدت الحكومة المكسيكية أن شركتي "مابساينس" و"ليومونت"، ستتمكنان من إنتاج حوالى 250 مليون جرعة لتلبية الطلب في أمريكا اللاتينية، حيث أن "المادة الفعالة" في هذا اللقاح تنتجها في الأرجنتين شركة "مابساينس"، قبل أن تشحن إلى المكسيك حيث سيتولى مختبر "ليومونت" إنتاج جرعات اللقاح.

وكانت مكسيكو قد اتفقت مع شركة "أسترازينكا" للحصول على 77.4 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا.

كما عقدت اتفاقات لشراء لقاحات أخرى مضادة لهذا الفيروس، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وتعتبر المكسيك رابع أكثر دول العالم تضررا من جائحة كورونا من حيث عدد الوفيات، إذ بلغ إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس أكثر من 140 ألف وفاة، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية لوكالة "فرانس برس".

المصدر: "فرانس برس"