باكستان تصادق على لقاح "سينوفارم" الصيني للاستخدام الطارئ

صادقت هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية أمس الاثنين، على لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، للاستخدام الطارئ، وسط ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد.

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وجاء في نشرة من الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن لقاح "سينوفارم"، وهو أحد اللقاحين المعتمدين من قبل الهيئة، قد تم منحه تفويض المصادقة على الاستخدام الطارئ بعد تقييم سلامته وجودته.

وقالت الهيئة إنه ستتم مراجعة التفويض كل ربع سنة، مع مراعاة المزيد من البيانات المتعلقة بالسلامة والفعالية والجودة.

وذكرت النشرة أيضا أن لقاحا تصنعه شركة الأدوية البريطانية السويدية "استرازينيكا"، حصل أيضا على المصادقة في وقت سابق.

يذكر أن باكستان أبلغت الاثنين عن تسجيل 1920 إصابة جديدة بكورونا، و46 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات العدوى إلى 521211، والوفيات إلى 10997.

المصدر: "شينخوا"