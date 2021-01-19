زلزال بقوة 6.8 درجة يهز إقليم سان خوان بالأرجنتين

ضرب زلزال قوته 6.8 درجة غرب وسط الأرجنتين، تلاه ما لا يقل عن خمس هزات ارتدادية هزت المباني وتسببت في سقوط المنتجات عن أرفف المتاجر، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

وقال مركز أبحاث علوم الأرض الألماني إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وكان مركزه يقع على بعد 40 كيلومترا جنوبي مقاطعة سان خوان.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن توابع الزلازل تراوحت بين 3.5 و 5 درجات.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اهتزاز العديد من المنازل والمباني، كما ترك النشاط الزلزالي تصدعات في الطرق، بينما سقطت قوارير زجاجية عن رفوف المتاجر.

#Sismo en #Argentina🇦🇷 6.8 grados en la escala Richter en San Juan: se sintió en Córdoba y Mendoza FOTOS DAÑOS pic.twitter.com/auqLmYVewW — Estación bcp Meteorología (@Estacion_bcp) January 19, 2021

وقال نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة إنه لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

المصدر: رويترز